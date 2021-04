Videogiochi sempre più costosi? 'Compagnie idiote incredibilmente avide e ottuse fanno pagare €80 un gioco' (Di venerdì 9 aprile 2021) In un recente episodio di Pachter Factor, il noto analista Michael Pachter ha spiegato il vero motivo per cui il prezzo dei giochi è in aumento e, secondo lui, non dipende dall'aumento dei costi di sviluppo. Pachter ha detto che il costo dello sviluppo di giochi non è aumentato in modo sostanziale dal 2019 al 2021 e questo è stato possibile con la potenza e velocità degli strumenti per creare giochi (come Unity e Unreal Engine). L'analista afferma che "l'aumento dei costi di sviluppo è una scappatoia", la vera ragione dell'aumento dei prezzi è semplicemente perché il mercato lo permetterà. sempre più giocatori giustificheranno l'aumento di prezzo, il che significa che ancora più sviluppatori e publisher faranno lo stesso. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 9 aprile 2021) In un recente episodio di Pachter Factor, il noto analista Michael Pachter ha spiegato il vero motivo per cui il prezzo dei giochi è in aumento e, secondo lui, non dipende dall'aumento dei costi di sviluppo. Pachter ha detto che il costo dello sviluppo di giochi non è aumentato in modo sostanziale dal 2019 al 2021 e questo è stato possibile con la potenza e velocità degli strumenti per creare giochi (come Unity e Unreal Engine). L'analista afferma che "l'aumento dei costi di sviluppo è una scappatoia", la vera ragione dell'aumento dei prezzi è semplicemente perché il mercato lo permetterà.più giocatori giustificheranno l'aumento di prezzo, il che significa che ancora più sviluppatori e publisher faranno lo stesso. Leggi altro...

Advertising

flavikon : RT @flu_manchu: mi sembra di capire che a #piazzapulita si sia parlato ancora di “gggiovani e videogiochi”... e come sempre il problema sec… - flu_manchu : mi sembra di capire che a #piazzapulita si sia parlato ancora di “gggiovani e videogiochi”... e come sempre il prob… - DavideTinny : @piperitafrancy Vero! Ormai i videogiochi hanno raggiunto un grado di foto realismo, ma gli occhi sembrano sempre strabici. ????????? - QuelBia94 : @lPieryl @sorceressyen_ La politica dei prezzi è un problema dei singoli publisher. Nintendo continua a pubblicare… - ReErthu : @EASPORTSFIFA @sscnapoli arriva ovviamente al gioco virtuale tu dici E come ti va negli occhi che ci stanno a fare… -

Ultime Notizie dalla rete : Videogiochi sempre Giochi a 70 Dollari? Per Patcher è un'idiozia, compagnie troppo avide ... uno dei temi più ricorrenti e dibattuti mette al centro il prezzo dei videogiochi . In questi ... Nel momento in cui sempre più appassionati giustificheranno il costo di un titolo, le compagnie e gli ...

Resident Evil Re:Verse, l'open beta è stata sospesa Se siete interessati al gioco, vi invitiamo a tenere d'occhio Instant Gaming , mentre se volete rimanere sempre informati sul mondo dei videogiochi, l'invito è quello di continuare a seguirci su ...

I videogiochi sempre più amati dagli italiani, il 38% li ha usati nel 2020 (anche per contrastare la pandemia) Corriere della Sera PC Gaming Show 2021 confermato per Giugno Il PC Gaming Show, evento dedicato alle produzioni rivolte ai personal computer, tornerà in formato digitale il prossimo 13 di Giugno.

Riscopriamo il piacere dei giochi da tavolo E sempre sul tema "labirinti" non dimentichiamoci il mitico gioco ... Per i bambini più grandi potete anche optare per la versione Standard del gioco. Cartagena - Giochi Uniti : Yarrr !! a chi non ...

... uno dei temi più ricorrenti e dibattuti mette al centro il prezzo dei. In questi ... Nel momento in cuipiù appassionati giustificheranno il costo di un titolo, le compagnie e gli ...Se siete interessati al gioco, vi invitiamo a tenere d'occhio Instant Gaming , mentre se volete rimanereinformati sul mondo dei, l'invito è quello di continuare a seguirci su ...Il PC Gaming Show, evento dedicato alle produzioni rivolte ai personal computer, tornerà in formato digitale il prossimo 13 di Giugno.E sempre sul tema "labirinti" non dimentichiamoci il mitico gioco ... Per i bambini più grandi potete anche optare per la versione Standard del gioco. Cartagena - Giochi Uniti : Yarrr !! a chi non ...