VIDEO, Masters Augusta 2021: hole-in-one da urlo alla buca 16 per Tommy Fleetwood! (Di venerdì 9 aprile 2021) Il primo round dell’Augusta Masters 2021 ha regalato sin da subito grandi giocate e colpi di classe nonostante le difficili condizioni che i protagonisti hanno trovato sul percorso par 72 dell’Augusta National Golf Club. Esempio lampante la hole-in-one alla buca numero 16 colta da Tommy Fleetwood. L’inglese, che ha chiuso la prima tornata in 31esima posizione con lo score di +2 in compagnia del nostro Francesco Molinari, entra subito di diritto negli highlights di questa edizione con una giocata da urlo. Chissà se resterà la sola buca in uno del Masters 2021 o se altri campioni si aggiungeranno al numero dell’inglese, magari nelle fasi calde del torneo. Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) Il primo round dell’ha regalato sin da subito grandi giocate e colpi di classe nonostante le difficili condizioni che i protagonisti hanno trovato sul percorso par 72 dell’National Golf Club. Esempio lampante la-in-onenumero 16 colta daFleetwood. L’inglese, che ha chiuso la prima tornata in 31esima posizione con lo score di +2 in compagnia del nostro Francesco Molinari, entra subito di diritto negli highlights di questa edizione con una giocata da. Chissà se resterà la solain uno delo se altri campioni si aggiungeranno al numero dell’inglese, magari nelle fasi calde del torneo. Foto: LaPresse

Advertising

SkySport : ?? FENOMENO SINNER ?? Il momento in cui il 19enne conquista il pass per la sua prima finale in un Masters 1000 ? Dome… - SkySport : Jannik Sinner: finale persa al Masters di Miami ?? 'Non è stata la mia giornata, tornerò più forte' Le parole ?… - SuperTennisTv : 19 anni La prima finale in un Masters 1000 Virtualmente n.21 del ranking Semplicemente Jannik! ?? Domani alle 8… - OA_Sport : VIDEO Il meglio del primo giro del Masters 2021, con Justin Rose dominatore dopo 18 buche - zazoomblog : VIDEO Golf Masters Augusta 2021: Rory McIlroy sbaglia e colpisce il padre - #VIDEO #Masters #Augusta #2021: -