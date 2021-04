Viabilità Roma Regione Lazio del 09-04-2021 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 aprile 2021)9 APRILEORE 19:35 MARCO CILUFFO BENTROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON UN INCIDENTE SULLA PONTINA ALTEZZA CAMPOVERDE CHE PROVOCA CODE IN DIREZIONE DI LATINA UN ALTRO INCIDENTE CHE PROVOCA SEMPRE CODE SULLA NOMENTANA DAL RACCORDO ALLA ROTATORIA PER VIA PALOMBARESE IN DIREZIONE MENTANA PERMANGONO DISAGI SULLA SALARIA ALTEZZA SANTA COLOMBA A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE DOVE è ISTITUITO SENSO UNICO ALTERNATO PER UN MEZZO PESANTE FERMO IN CARREGGIATA IN PROGRESSIVA DIMINUZIONE IL TRAFFICO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E LUNGO LE PRINCIPALI STRADE DELLA, NEL DETTAGLIO: SUL RACCORDO SI RALLENTA ALTEZZA SVINCOLO ANAGNINA IN CARREGGIATA ESTERNA E DISAGI SULLA FLAMINIA DA VIA DEI DUE PONTI IN USCITA DAL CENTRO PER GLI ...