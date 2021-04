Via Costi, cadavere in palazzo occupato: è 28enne del Gambia (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma – È un cittadino del Gambia di 28 anni, irregolare sul territorio italiano, l’uomo deceduto nelle scorse ore in un palazzo occupato di via Raffaele Costi, in zona Tor Cervara a Roma. L’uomo era noto per reati legati allo spaccio e contro il patrimonio. Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma – È un cittadino deldi 28 anni, irregolare sul territorio italiano, l’uomo deceduto nelle scorse ore in undi via Raffaele, in zona Tor Cervara a Roma. L’uomo era noto per reati legati allo spaccio e contro il patrimonio.

