Uomini e donne, la commozione di Alessia Cammarota dopo aver perso il figlio: 'Non scrivetemi più, la ferita è grande' (Di venerdì 9 aprile 2021) A pochi giorni dalla notizia della perdita del figlio che portava in grembo, l'ex tronista ha aperto il suo cuore alle tante persone che la seguono. Ha parlato di un ritorno alla normalità, minato ... Leggi su today (Di venerdì 9 aprile 2021) A pochi giorni dalla notizia della perdita delche portava in grembo, l'ex tronista ha aperto il suo cuore alle tantene che la seguono. Ha parlato di un ritorno alla normalità, minato ...

