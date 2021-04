Tocca a Te: come partecipare al programma condotto da Carlo Conti in esclusiva su Rai Play? Modalità e come inviare la candidatura (Di venerdì 9 aprile 2021) Tocca a Te : come candidarsi al nuovo tv show condotto da Carlo Conti e in esclusiva su Rai Play? Ecco cosa fare. Tocca a te: informazioni e Modalità Per partecipare, il candidato deve presentare alla Rai un video dalla pagina dedicata alle candidature. Le candidature si possono presentare entro le ore 23.59 del 30 aprile 2021, poi la pagina verrà bloccata. Non ci saranno premi, ma la redazione metterà in onda i video migliori su Rai Play, accanto alla conduzione da casa di Carlo Conti. Quali sono le caratteristiche tecniche dei video? Formato orizzontale; Massimo 3 minuti; Peso non superiore ai 4 GB. Oltre alle caratteristiche tecniche, ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 9 aprile 2021)a Te :candidarsi al nuovo tv showdae insu Rai? Ecco cosa fare.a te: informazioni ePer, il candidato deve presentare alla Rai un video dalla pagina dedicata alle candidature. Le candidature si possono presentare entro le ore 23.59 del 30 aprile 2021, poi la pagina verrà bloccata. Non ci saranno premi, ma la redazione metterà in onda i video migliori su Rai, accanto alla conduzione da casa di. Quali sono le caratteristiche tecniche dei video? Formato orizzontale; Massimo 3 minuti; Peso non superiore ai 4 GB. Oltre alle caratteristiche tecniche, ...

