The Tomorrow War: Amazon acquista i diritti (Di venerdì 9 aprile 2021) Il nuovo kolossal statunitense fantascientifico-militare sarà un’esclusiva di Amazon. La società di Jeff Bezos ha acquistato per 200 milioni di dollari i diritti mondiali di trasmissione di The Tomorrow War, prodotto da Skydance Media, per la regia di Chris McKay e con Chris Pratt in veste non solo di protagonista ma anche di produttore esecutivo. La pellicola esordirà dunque il 2 luglio sulla piattaforma Prime Video in circa 240 Paesi. The Tomorrow War narra di un gruppo di viaggiatori nel tempo che dal 2051 arriva all’epoca attuale per riportare una notizia a dir poco sconvolgente. Nel futuro la razza umana è finita sotto il micidiale attacco di una specie aliena, e rischia seriamente di perdere la guerra contro gli invasori e di scomparire per sempre. Per questo motivo, è necessario che militari ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 9 aprile 2021) Il nuovo kolossal statunitense fantascientifico-militare sarà un’esclusiva di. La società di Jeff Bezos hato per 200 milioni di dollari imondiali di trasmissione di TheWar, prodotto da Skydance Media, per la regia di Chris McKay e con Chris Pratt in veste non solo di protagonista ma anche di produttore esecutivo. La pellicola esordirà dunque il 2 luglio sulla piattaforma Prime Video in circa 240 Paesi. TheWar narra di un gruppo di viaggiatori nel tempo che dal 2051 arriva all’epoca attuale per riportare una notizia a dir poco sconvolgente. Nel futuro la razza umana è finita sotto il micidiale attacco di una specie aliena, e rischia seriamente di perdere la guerra contro gli invasori e di scomparire per sempre. Per questo motivo, è necessario che militari ...

