Suicidi in aumento durante la pandemia? Uno studio smentisce l'ipotesi (almeno negli USA) (Di venerdì 9 aprile 2021) La pandemia da Covid-19 che ha coinvolto tutto il mondo e che ha visto anche gli Stati Uniti in preda a una forte crisi pandemica ha fatto in modo da generare tutta una serie di Suicidi proprio a causa delle restrizioni sempre più imponenti che hanno dovuto essere applicate. Che i Suicidi a causa dello stress troppo elevato, ma anche a causa delle condizioni economiche in cui versano molti americani, ci siano stati questo è un dato di fatto che nessuno deve mettere in dubbio, eppure ci sono dei dati che parlano chiaro. Questi dati dicono che il numero dei Suicidi di cittadini americani lo scorso anno è diminuito del 6% durante la pandemia da coronavirus. Si tratta del più grande calo annuale negli ultimi quarant'anni negli Stati Uniti, questo secondo i ...

Lorenzo11877531 : @matzam98 Aziende chiuse, 1 milione di nuovi disoccupati, aumento dei suicidi e dell'uso di psicofarmaci, gente cos… - SilvanaBuonoco2 : @EnricoLetta Le persone sono stanche,i suicidi nei giovani in aumento,così come l'autolesionismo.160000 bambini non… - sebascuffari : @MilaSpicola @PiazzapulitaLA7 @corradoformigli Che poi, a dirla tutta, se si parla di comparazione di rischi: io v… - BryanMi78468668 : - aumento dei suicidi - aumento di ansia e depressione nei giovani - milioni di persone che non riescono a mettere… - danalloydthomas : Grazie al regime eurocratico-farmaceutico, ansia generalizzata, ansie fobiche, psicoastenia, depressione, schizotip… -