Spagna | trapianto di cuore mentre la compagna partorisce | stanno tutti bene

(Di venerdì 9 aprile 2021) Dallaarriva una storia più unica che rara. Il 39enne Antonio Salvador era in ospedale a Madrid , a fianco della sua partner Ana María González ,lei stava per dare alla luce il loro ...

Dallaarriva una storia più unica che rara. Il 39enne Antonio Salvador era in ospedale a Madrid , a ... l'hanno avvertito che l'avrebbero di lì a poco sottoposto aldi cuore per lui ...Sono 8 mila in Italia i pazienti in attesa di un, molti di questi però non ce la fanno ad ... Francia e, che hanno un sistema simile al nostro, sono andate molto peggio". Ogni ...Dalla Spagna arriva una storia più unica che rara ... l'hanno avvertito che l'avrebbero di lì a poco sottoposto al trapianto di cuore per lui necessario a causa di una malattia congenita. Lo squillo ..."Il calo dei trapianti - ha detto - è stato solo del 10% mentre le donazioni sono diminuite dell'8% rispetto all'anno precedente, Francia e Spagna, che hanno un sistema simile al nostro, sono andate ...