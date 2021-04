Sonego-Fritz in tv | data | orario | canale e diretta streaming semifinale Atp Cagliari 2021

Leggi su sportface

(Di venerdì 9 aprile 2021) Lorenzosfida Taylornelladella parte bassa del tabellone dell’Atp 250 di. Il torinese ha rimontato in maniera emozionante il tedesco Hanfmann, regalandosi il penultimo atto sulla terra rossa sarda: è il miglior modo per avvicinarsi all’imminente torneo di Montecarlo per l’azzurro. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida andrà in scena sabato 10 aprile, conancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) detiene i diritti dell’evento e potrà offrire latelevisiva del match, con livesul sito ufficiale dell’emittente. A detenere i diritti anche Sky, che sui canali Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e Sky Sport Collection offrirà tutte le partite in ...