Seconda dose di AstraZeneca agli under 60. L'Italia non segue la Francia (Di venerdì 9 aprile 2021) L’Italia si discosta dalla Francia e, per adesso, continuerà a somministrare il vaccino di AstraZeneca anche agli under 60 a cui è stata già iniettata la prima dose. Lo confermano il commissario straordinario Francesco Figliuolo e anche il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli, nonostante l’Ema abbia raccomandato di restringere la fascia d’età agli over 60. Ma c’è un però. Una strada diversa viene aperta, a sorpresa, dall’assessore regionale alla sanità del Lazio, Alessio D’Amato: “Al momento, se la prima dose di vaccino inoculata è AstraZeneca, la Seconda dose sarà sempre la stessa”. E fin qui tutti d’accordo. “Ma – aggiunge - stiamo cercando di capire se è possibile fare il ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 aprile 2021) L’si discosta dallae, per adesso, continuerà a somministrare il vaccino dianche60 a cui è stata già iniettata la prima. Lo confermano il commissario straordinario Francesco Figliuolo e anche il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli, nonostante l’Ema abbia raccomandato di restringere la fascia d’etàover 60. Ma c’è un però. Una strada diversa viene aperta, a sorpresa, dall’assessore regionale alla sanità del Lazio, Alessio D’Amato: “Al momento, se la primadi vaccino inoculata è, lasarà sempre la stessa”. E fin qui tutti d’accordo. “Ma – aggiunge - stiamo cercando di capire se è possibile fare il ...

Agenzia_Ansa : Gli anticorpi indotti dal vaccino anti-Covid di Moderna persistono 6 mesi dopo la seconda dose del vaccino (mRNA-12… - TgLa7 : Vaccini, #Francia: chi ha avuto la prima dose con #AstraZeneca e ha meno di 55 anni avrà la seconda dose con Pfizer o Moderna - Agenzia_Ansa : Le persone con meno di 55 anni che hanno ricevuto in Francia una prima dose di AstraZeneca riceveranno la seconda d… - g_l_morotti : RT @Phastidio: E niente, l'assessore D'Amato è in fissa con Sputnik, vuol fare le valutazioni di seconda dose con l'istituto Gamaleya. Gli… - LaCiuraRaffaele : RT @Phastidio: E niente, l'assessore D'Amato è in fissa con Sputnik, vuol fare le valutazioni di seconda dose con l'istituto Gamaleya. Gli… -