Sclerosi multipla: Fda approva ponesimod (Di venerdì 9 aprile 2021) L'Fda ha approvato ponesimod, un nuovo trattamento orale per le forme recidivanti di Sclerosi multipla. Il farmaco è sviluppato da Janssen La Food and Drug Administration statunitense ha approvato ponesimod, un nuovo trattamento orale per le forme recidivanti di Sclerosi multipla. Sviluppato da Janssen sarà messo in commercio con il marchio Ponvory. ponesimod è un… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Sclerosi multipla Un problema doloroso: la nevralgia del trigemino Raramente la causa risiede in malattie già presenti, come sclerosi multipla o tumori. Basta poco a scatenare l' attacco di dolore : un movimento del capo, l'atto di lavarsi i denti, di radersi o, ...

Telemedicina per le persone con sclerosi multipla, Carla Orecchia: un'opportunità da sfruttare con attenzione I volontari dell'AISM sono sempre a disposizione delle persone con sclerosi multipla: "Questa emergenza sanitaria ci ha obbligato a rivedere anche le nostre attività. Siamo accanto alle persone con il telefono amico, attraverso la rete. Diverse volte ci siamo recati ...

Sclerosi multipla, parere europeo positivo per ponesimod, terapia PharmaStar Donne con disabilità: far crescere la consapevolezza contro le discriminazioni È certamente degno di grande attenzione il ciclo di incontri online dedicati alla discriminazione multipla vissuta dalle donne e dalle ragazze con disabilità, promosso a partire dal 10 aprile dall’AIS ...

Vitamina D, dall'assorbimento del fosforo alla compattezza delle osse. Ma non è una panacea. Vero o falso? Se abbiamo ossa forti e se fosforo e calcio si assorbono per bene nell’intestino lo dobbiamo a lei: la vitamina D. Il suo forziere, nell’organismo, è il fegato: lì ...

