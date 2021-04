Qui Radio Colle: il Quirinale avrebbe fatto volentieri a meno delle polemiche tra Draghi ed Erdogan (Di venerdì 9 aprile 2021) Bocche cucite stamattina al Quirinale sulle parole pronunciate ieri sera in conferenza stampa ufficiale dal premier Mario Draghi riguardo il “dittatore” turco Erdogan. Certo, la sensazione è che al Colle avrebbero fatto volentieri a meno di queste polemiche. “In una fase in cui il paese deve pensare al rilancio economico e alla battaglia contro la Covid-19 non servono altri problemi” spiega chi ha avuto modo di sondare gli umori del Quirinale. Di sicuro, però, la macchina diplomatica tricolore si è subito messa in moto per stemperare la tensione e stendere un “cordone sanitario” intorno al Premier. Nessuno vuole problemi con la Turchia e “comunque la gaffe, se di gaffe turca si può parlare, è stata fatta nei confronti ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 aprile 2021) Bocche cucite stamattina alsulle parole pronunciate ieri sera in conferenza stampa ufficiale dal premier Marioriguardo il “dittatore” turco. Certo, la sensazione è che alrodi queste. “In una fase in cui il paese deve pensare al rilancio economico e alla battaglia contro la Covid-19 non servono altri problemi” spiega chi ha avuto modo di sondare gli umori del. Di sicuro, però, la macchina diplomatica tricolore si è subito messa in moto per stemperare la tensione e stendere un “cordone sanitario” intorno al Premier. Nessuno vuole problemi con la Turchia e “comunque la gaffe, se di gaffe turca si può parlare, è stata fatta nei confronti ...

