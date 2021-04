Quando riaprono le palestre e le piscine? Speranze per maggio, le ultime novità (Di venerdì 9 aprile 2021) Il nuovo dpcm del Governo Draghi ripropone tra molti appassionati e praticanti il tema delle aperture di piscine e palestre. Un tema molto caro soprattutto alle migliaia di lavoratori e collaboratori del settore sportivo ancora fermi a casa a causa della pandemia. Nelle ultime ore si sente parlare di una possibile ripartenza a maggio, ma cosa c’è di vero? Andiamo a scoprirlo insieme. Il fatto che il mese di maggio sia oggetto di numerose ipotesi è strettamente collegato al contenuto del nuovo dpcm. Il Governo ha infatti confermato che non ci saranno zone gialle almeno fino alla fine di aprile: una stretta importante, che ha come obiettivo quello di salvaguardare la stagione estiva mentre la campagna vaccinale dovrebbe subire una notevole accelerazione. E’ quindi ovvio che palestre e ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 aprile 2021) Il nuovo dpcm del Governo Draghi ripropone tra molti appassionati e praticanti il tema delle aperture di. Un tema molto caro soprattutto alle migliaia di lavoratori e collaboratori del settore sportivo ancora fermi a casa a causa della pandemia. Nelleore si sente parlare di una possibile ripartenza a, ma cosa c’è di vero? Andiamo a scoprirlo insieme. Il fatto che il mese disia oggetto di numerose ipotesi è strettamente collegato al contenuto del nuovo dpcm. Il Governo ha infatti confermato che non ci saranno zone gialle almeno fino alla fine di aprile: una stretta importante, che ha come obiettivo quello di salvaguardare la stagione estiva mentre la campagna vaccinale dovrebbe subire una notevole accelerazione. E’ quindi ovvio chee ...

Advertising

mircotomasi : Quando riaprono non esco più per protesta! Ecco - come_la_moto : @el_marrano Quando riaprono, io ti vedrò e ti offrirò da bere. - Miss_FrancyM : @lasorelladiKarl Che bello...beata te...qui ancora non so neanche quando riaprono uff - penny_lane1 : Da questa seconda reclusione ho imparato che la snobberia degli hipster è la cosa che mi sta più sui coglioni in as… - jensensbes : Ah e comunque quando riaprono i cinema esigo una mega maratona di tutti i film Marvel in ordine cronologico. -