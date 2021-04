Pd | incontro Letta-Crimi | ‘proseguire percorso comune’

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr. (Adnkronos) – Un “confronto positivo e cordiale, nel corso del quale è stata ribadita da entrambe le parti la volontà di proseguire nelcomune, basato su programmi e principi, avviato già a partite dal governo Conte II”. Lo rendono noto fonti M5S circa l’avvenuto questa mattina a Roma tra il capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito, e il segretario del Partito Democratico, Enrico.Durante il colloquio, avvenuto presso la sede di Arel e durato oltre un’ora, la principale questione affrontata è stata quella relativa all’emergenza Covid e in particolare, fanno sapere le stesse fonti, “sulle risposte sanitarie ed economiche in atto, da adottare e il tema delle riaperture. è stato fatto il punto su come sostenere nelle prossime settimane il governo nel proseguo della campagna ...