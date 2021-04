Pasquetta in ospedale per Debora Villa, cos’è successo alla comica di Camera Café (Di venerdì 9 aprile 2021) Non è stata certo una Pasquetta felice per Debora Villa, costretta a un breve ricovero in ospedale proprio il Lunedì dell’Angelo. cos’è successo alla simpatica comica lombarda, nota soprattutto per il ruolo di Patti in Camera Café? Nulla di grava fortunatamente: la Villa è già rientrata a casa e sembra essere stata vittima di una brutta reazione allergica. Come sta Debora Villa L’attrice si è mostrata dalla Camera d’ospedale sul suo profilo Instagram, con tanto di flebo. Nel post, l’hashtag #allergia lascia intendere la causa del breve ricovero. Tutto è però finito per il meglio, perché la Villa ha ... Leggi su cityroma (Di venerdì 9 aprile 2021) Non è stata certo unafelice per, costretta a un breve ricovero inproprio il Lunedì dell’Angelo.simpaticalombarda, nota soprattutto per il ruolo di Patti in? Nulla di grava fortunatamente: laè già rientrata a casa e sembra essere stata vittima di una brutta reazione allergica. Come staL’attrice si è mostrata dd’sul suo profilo Instagram, con tanto di flebo. Nel post, l’hashtag #allergia lascia intendere la causa del breve ricovero. Tutto è però finito per il meglio, perché laha ...

