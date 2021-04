Palermo-Vibonese, i convocati di mister Filippi: out Lucca e Saraniti, l’elenco completo (Di venerdì 9 aprile 2021) Un giorno e sarà Palermo-Vibonese.Sono ventitré i calciatori rosanero convocati dall'allenatore Giacomo Filippi per la gara di domani contro la Vibonese.Filippi: “Rauti prima punta, non ho convocato Saraniti per una ragione. Vibonese? Gara ricca di insidie”Ecco l'elenco nel dettaglio:1 PELAGOTTI2 DODA3 CORRADO4 ACCARDI5 PALAZZI6 CRIVELLO7 FLORIANO8 MARTIN10 SILIPO11 SANTANA12 FALLANI13 LANCINI14 VALENTE16 PERETTI18 DE ROSE19 ODJER20 KANOUTE21 BROH23 RAUTI24 SOMMA26 MARONG27 LUPERINI29 ALMICI Leggi su mediagol (Di venerdì 9 aprile 2021) Un giorno e sarà.Sono ventitré i calciatori rosanerodall'allenatore Giacomoper la gara di domani contro la: “Rauti prima punta, non ho convocatoper una ragione.? Gara ricca di insidie”Ecco l'elenco nel dettaglio:1 PELAGOTTI2 DODA3 CORRADO4 ACCARDI5 PALAZZI6 CRIVELLO7 FLORIANO8 MARTIN10 SILIPO11 SANTANA12 FALLANI13 LANCINI14 VALENTE16 PERETTI18 DE ROSE19 ODJER20 KANOUTE21 BROH23 RAUTI24 SOMMA26 MARONG27 LUPERINI29 ALMICI

Advertising

WiAnselmo : #Palermo-Vibonese, i convocati di mister Filippi: out Lucca e Saraniti, l'elenco completo - Mediagol : #Palermo-Vibonese, i convocati di mister Filippi: out Lucca e Saraniti, l'elenco completo - Tgs15tv : #Saraniti escluso dai convocati per il match di domani pomeriggio tra #Palermo e Vibonese. Così il tecnico… - WiAnselmo : Filippi: 'Rauti prima punta, non ho convocato Saraniti per una ragione. Vibonese? Gara ricca di insidie'… - Mediagol : Filippi: 'Rauti prima punta, non ho convocato Saraniti per una ragione. Vibonese? Gara ricca di insidie'… -