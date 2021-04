Omceo Roma | su AstraZeneca comunicazione confusionaria

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 aprile 2021)– “Lasue’ stata sicuramente, l’unica difficolta’ che abbiamo avuto e’ stata un po’ di diffidenza da parte di chi si doveva vaccinare all’inizio. Ma ora, visto che sara’ il medico in qualche modo a decidere la tipologia di vaccino da inoculare, non credo che ci saranno problemi”. Cosi’ il presidente dell’Ordine dei medici di, Antonio Magi, ai microfoni di ‘Genetica oggi’, trasmissione di Radio Cusano Campus. “Noi arriveremo sicuramente all’immunita’ di gregge- ha proseguito Magi- L’unica criticita’ reale in tutta questa vicenda e’ di riuscire ad avere questi ‘benedetti’ vaccini. È in questo che siamo carenti, per il resto siamo pronti e sono convinto che raggiungeremo il nostro obiettivo”.