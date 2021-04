Morto Filippo di Edimburgo | il principe delle gaffe | ecco le più celebri

(Di venerdì 9 aprile 2021) Per 64 annidiè stato ilconsorte (non il re). Al fianco della Regina Elisabetta e da solo ha preso parte ad oltre 22mila eventi pubblici. E verrà ricordato anche per le ...

trash_italiano : È morto il Principe Filippo. ?? - rtl1025 : È morto il principe #Filippo ?? - SkyTG24 : È morto il principe #Filippo. Il marito della regina Elisabetta aveva 99 anni:

Madovette convertirsi dalla religione greco - ortodossa a quella anglicana; essere naturalizzato britannico, adottando il cognome Mountbatten; rinunciare ai diritti al trono ellenico, da cui ...Il duca di Edimburgo èal castello di Windsor, dov'era nata sua madre Alice di Battenberg e dove aveva raggiunto la moglie in questo nuovo annus horribilis del Covid.sarà ricordato da ...Una passione talmente forte da portarlo a fondare e presiedere dal 1981 al 1996 il WWF - World Wide Fund for Nature.Sopra a Buckingham Palace la Union Jack, la bandiera della Gran Bretagna, e' a mezz'asta in segno di lutto per la scomparsa del principe Filippo. Il consorte della regina Elisabetta II aveva 99 anni.