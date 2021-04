Michela Murgia, il Generale Figliuolo e la metafora della guerra: quando idee sbagliate danno fiato alle trombe (Di venerdì 9 aprile 2021) Il mio filosofo preferito, Ludwig Wittgenstein, ha detto: “su ciò di cui non si può parlare, si deve tacere”. Che in apparenza potrebbe sembrare un invito a una dittatura orwelliana in stile Grande Fratello (quello del romanzo, non l’imbarazzante show che ha gettato fango semantico sul meraviglioso romanzo distopico di George Orwell) ma che, in realtà, è un invito alla riflessione che dovrebbe precedere l’apertura del cavo orale e la conseguente espulsione di aria che fa vibrare le corde vocali e produrre poi parole. Vaccini, il Generale Figliuolo e Giovanni Floris: fiato alle trombe Durante la trasmissione televisiva “di Martedì”, in onda su La7 il sei aprile, il conduttore Giovanni Floris propone al pubblico una grafica sulla quale sono riportate alcune frasi del Generale ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 9 aprile 2021) Il mio filosofo preferito, Ludwig Wittgenstein, ha detto: “su ciò di cui non si può parlare, si deve tacere”. Che in apparenza potrebbe sembrare un invito a una dittatura orwelliana in stile Grande Fratello (quello del romanzo, non l’imbarazzante show che ha gettato fango semantico sul meraviglioso romanzo distopico di George Orwell) ma che, in realtà, è un invito alla riflessione che dovrebbe precedere l’apertura del cavo orale e la conseguente espulsione di aria che fa vibrare le corde vocali e produrre poi parole. Vaccini, ile Giovanni Floris:Durante la trasmissione televisiva “di Martedì”, in onda su La7 il sei aprile, il conduttore Giovanni Floris propone al pubblico una grafica sulla quale sono riportate alcune frasi del...

Advertising

LegaSalvini : Lezione di Rita dalla Chiesa a Michela Murgia. - espressonline : Perché Michela Murgia ha ragione sul generale Figliuolo. Di @bravimabasta - LegaSalvini : ?? MICHELA MURGIA: 'FIGLIUOLO? QUANDO VEDO UN UOMO IN DIVISA MI SPAVENTO SEMPRE'. - matteoc1951 : RT @marcotravaglio: MA CON CHI CE L'HA? Diversamente da Michela Murgia, che ne è spaventata, devo confessare che a me il Comm. Str. Gen. C.… - Torex1979 : RT @Libero_official: Michela #Murgia condannata a risarcire con 18mila euro l'ex casa editrice con la quale non ha rispettato gli impegni c… -