petergomezblog : Mafia, 33 arresti a Messina: summit criminali alla sala biliardo. Accuse di scambio elettorale politico-mafioso all… - Tg3web : Oltre trenta arresti di mafia a Messina con accuse che vanno da estorsioni con pestaggi a traffico di droga. Compre… - blogsicilia : #notizie #sicilia Mafia, 33 arresti a Messina - - CorriereCitta : Mafia, 33 arresti a Messina - lentinivince : RT @Tg3web: Oltre trenta arresti di mafia a Messina con accuse che vanno da estorsioni con pestaggi a traffico di droga. Compresa l'influen… -

Per 21 è stata disposta la custodia cautelare in carcere, per 10 glidomiciliari, per 2 l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'operazione è il risultato di diverse attività di ...... di 52 anni, finito aglidomiciliari nell'ambito dell'operazione. L'uomo, secondo gli ... Oltre ai summit di, nella sala biliardi si raccoglievano le scommesse online attraverso piattaforme ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.Il boss mafioso di provinciale Giovanni Lo Duca è uno della vecchia guardia, di quegli ultracinquantenni, molti dei quali poi finiti a fare i falsi pentiti, ...