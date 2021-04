Lo strano caso dell’Abruzzo dove sono vaccinati i guardiaparco ma non gli over 80 (e Marsilio si arrabbia) | VIDEO (Di venerdì 9 aprile 2021) Come mai in Abruzzo, governato dal centrodestra, i guardiaparco che vivono isolati a contatto principalmente con orsi e lupi sono stati vaccinati mentre la quota di over 80 che hanno ricevuto le dosi è pari solo al 30%? Ieri Piazzapulita ha provato a risolvere questo mistero, ma quando è stato interpellato il presidente della Regione Marsilio, di Fratelli d’Italia, la sua risposta è stata alquanto piccata. Lo strano caso dell’Abruzzo dove sono vaccinati i guardiaparco ma non gli over 80 (e Marsilio si arrabbia) VIDEO Sara Giudice è andata a parlare con i guardiaparco. ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Come mai in Abruzzo, gnato dal centrodestra, iche vivono isolati a contatto principalmente con orsi e lupistatimentre la quota di80 che hanno ricevuto le dosi è pari solo al 30%? Ieri Piazzapulita ha provato a risolvere questo mistero, ma quando è stato interpellato il presidente della Regione, di Fratelli d’Italia, la sua risposta è stata alquanto piccata. Loma non gli80 (esiSara Giudice è andata a parlare con i. ...

