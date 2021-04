LIVE Taekwondo, Europei 2021 in DIRETTA: al via la seconda giornata, Italia a caccia del riscatto! (Di venerdì 9 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione Europei Taekwondo Sofia 2021 – Orari, programma, tv e streaming Europei Taekwondo Sofia 2021 – I convocati dell’Italia ai raggi X – La cronaca 07:58 E’ tutto pronto, i primi atleti stanno per scendere sul tatami, che la seconda giornata degli Europei di Taekwondo abbia inizio! 07:55 Oggi sarà l’ultimo giorno dedicato alle categorie più leggere, con -57kg donne e -68kg uomini come categorie olimpiche. 07:52 Questa mattina si inizierà con i sedicesimi di finale della categoria -53kg femminili e con i trentaduesimi di finale dei -68kg maschili. 07:49 Oggi gli azzurri in gara saranno quattro: Simone Crescenzi ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazioneSofia– Orari, programma, tv e streamingSofia– I convocati dell’ai raggi X – La cronaca 07:58 E’ tutto pronto, i primi atleti stanno per scendere sul tatami, che ladeglidiabbia inizio! 07:55 Oggi sarà l’ultimo giorno dedicato alle categorie più leggere, con -57kg donne e -68kg uomini come categorie olimpiche. 07:52 Questa mattina si inizierà con i sedicesimi di finale della categoria -53kg femminili e con i trentaduesimi di finale dei -68kg maschili. 07:49 Oggi gli azzurri in gara saranno quattro: Simone Crescenzi ...

