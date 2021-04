LIVE – Italia-Danimarca 10-4: curling, Mondiali maschili Calgary 2021 in DIRETTA (Di venerdì 9 aprile 2021) La DIRETTA scritta di Italia-Danimarca, valevole per i Mondiali maschili 2021 di curling in corso di svolgimento a Calgary, in Canada. Gli azzurri hanno pochissime speranze di qualificarsi per gli spareggi, e dovranno vincere entrambi gli incontri dell’ultima giornata. L’incontro, in programma oggi venerdì 9 aprile alle ore 17, sarà seguito da Sportface.it con una DIRETTA LIVE scritta aggiornata minuto per minuto. IL REGOLAMENTO DEL TORNEO IL PROGRAMMA DEL TORNEO RISULTATI E CLASSIFICA Segui il LIVE su Sportface.it AGGIORNA LA DIRETTA Italia-Danimarca 10-4 TERMINA IL MATCH! L’Italia BATTE LA Danimarca PER 10-4! ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 aprile 2021) Lascritta di, valevole per idiin corso di svolgimento a, in Canada. Gli azzurri hanno pochissime speranze di qualificarsi per gli spareggi, e dovranno vincere entrambi gli incontri dell’ultima giornata. L’incontro, in programma oggi venerdì 9 aprile alle ore 17, sarà seguito da Sportface.it con unascritta aggiornata minuto per minuto. IL REGOLAMENTO DEL TORNEO IL PROGRAMMA DEL TORNEO RISULTATI E CLASSIFICA Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LA10-4 TERMINA IL MATCH! L’BATTE LAPER 10-4! ...

