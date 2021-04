L’Aquila | 12 anni dopo | ricostruire una città va ben oltre la ricostruzione delle sue case

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 aprile 2021) di Giulia Cimini* Nella notte tra il 5 e il 6 aprile 2009 un boato squarciò il silenzio di una tranquilladi provincia, ridotta in pochi secondi ad una nuvola di polvere e macerie. Il giornola DomenicaPalme, in tanti abbiamo vissuto nel profondo la fragilità della condizione umana, la sua precarietàogni retorica, uniti e separati in una tragedia al contempo collettiva ed estremamente individuale. Anche quest’anno, per la seconda volta, l’versario del sisma è segnato dalle restrizioni imposte dal Covid-19, con una popolazione che con le sue candele ai balconi e alle finestre si stringe in un abbraccio virtuale intorno al fascio luminoso proiettato in alto da piazza Duomo – un tempo cuore pulsante della99 piazze, chiese e ...