“La scienza dei capelli” il primo libro di Elena Accorsi Buttini

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 9 aprile 2021) Da giovedì 8 aprile è disponibile “LaDei” (Gribaudo / Feltrinelli) ildi. Unattesissimo dalla community digitale che è riuscito ad entrare immediatamente, con il solo pre-order, in classifica su tre piattaforme (Ibs, Amazon e Feltrinelli). Cosa hanno in comune cosmetici, social e? La risposta è in un nome:, classe 1988, dottore in farmacia con doppio master, divulgatrice scientifica, influencer e cosmetologa. Attraverso la sua pagina Instagram, i suoi podcast e i suoi articoli, ogni giornosvela tutti i segreti dietro ai cosmetici più utilizzati, sfata miti ...