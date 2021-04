Juventus | UFFICIALE | il difensore rinnova | il comunicato del club

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 9 aprile 2021)– La notizia era nell'aria da molto tempo, e nel pomeriggio di oggi è arrivata l'ufficialità. Radu Dragusin,classe 2002, ha messo nero su bianco, prolungando il suo accordo con lafino al 2025. Un rinnovo importante per la società bianconera, che ha già dimostrato nel corso di questa stagione di credere nelle qualità del calciatore.Dragusin Dragusin infatti ha già collezionato 9 presenze e una rete in Prima Squadra in questa annata. E le sue qualità non sono certamente passate inosservate. Tanto da "costringere" la società a fargli firmare il rinnovo che lo lega per ulteriori quattro anni alla Juve. Un elemento di sicuro avvenire Dragusin. Che continuerà quindi a far parte del mondo bianconero.