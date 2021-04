Isola dei Famosi, entrano altri cinque concorrenti: ecco chi sono (Di venerdì 9 aprile 2021) Nuovi volti si aggiungono al reality show di Canale 5 L’Isola dei Famosi. Scopriamo di chi si tratta Il reality show, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini e Massimiliano Rosolino, in collegamento dall’Honduras, sono pronti ad accogliere cinque nuovi naufraghi. Infatti il programma che va in onda con un doppio appuntamento settimanale, il lunedì e il giovedì, e che andrà in onda sino al 7 giugno accoglierà sull’Isola nuovi concorrenti. Come ha anticipato TvBlog, sono in arrivo altri quattro concorrenti: “Dopo l’ingresso nei giorni scorsi dell’ex campionessa di sci Isolde Kostner e della modella Beatrice ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 9 aprile 2021) Nuovi volti si aggiungono al reality show di Canale 5 L’dei. Scopriamo di chi si tratta Il reality show, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini e Massimiliano Rosolino, in collegamento dall’Honduras,pronti ad accoglierenuovi naufraghi. Infatti il programma che va in onda con un doppio appuntamento settimanale, il lunedì e il giovedì, e che andrà in onda sino al 7 giugno accoglierà sull’nuovi. Come ha anticipato TvBlog,in arrivoquattro: “Dopo l’ingresso nei giorni scorsi dell’ex campionessa di sci Isolde Kostner e della modella Beatrice ...

