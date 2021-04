Ibrahimovic e la caccia al leone, gli animalisti insorgono:”Dimostra che è un miserabile codardo” (Di venerdì 9 aprile 2021) L’attaccante svedese al centro di una bufera mediatica dopo la rivelazione secondo cui nel 2011 avrebbe ucciso un leone in Sudafrica Intorno a Zlatan Ibrahimovic si è aperta una vera e propria bufera mediatica dopo alcune rivelazioni di Expressen che ha indagato su un evento risalente al 2011, in Sudafrica. L’accusa riportata è quella secondo cui Ibra avrebbe ucciso un leone e si sarebbe fatto spedire i resti dell’animale a casa sua in Svezia. Viene inoltre specificato che si trattava di pezzi di pelle, cranio e mascella che lo svedese avrebbe messo in esposizione nella sua casa di Malmoe. Non un caso isolato ma la rivista spiega come anche altri 82 cacciatori svedesi avrebbero fatto la stessa cosa in Sudafrica. Tuttavia il giornale svedese si è soffermato soprattutto sulla legalità del gesto di ... Leggi su zon (Di venerdì 9 aprile 2021) L’attaccante svedese al centro di una bufera mediatica dopo la rivelazione secondo cui nel 2011 avrebbe ucciso unin Sudafrica Intorno a Zlatansi è aperta una vera e propria bufera mediatica dopo alcune rivelazioni di Expressen che ha indagato su un evento risalente al 2011, in Sudafrica. L’accusa riportata è quella secondo cui Ibra avrebbe ucciso une si sarebbe fatto spedire i resti dell’animale a casa sua in Svezia. Viene inoltre specificato che si trattava di pezzi di pelle, cranio e mascella che lo svedese avrebbe messo in esposizione nella sua casa di Malmoe. Non un caso isolato ma la rivista spiega come anche altri 82tori svedesi avrebbero fatto la stessa cosa in Sudafrica. Tuttavia il giornale svedese si è soffermato soprattutto sulla legalità del gesto di ...

