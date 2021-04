Harry “farà il possibile per tornare a Londra e stare vicino a Elisabetta. Meghan aspetta il parere del medico per viaggiare” (Di venerdì 9 aprile 2021) Il principe Harry “farà assolutamente il possibile per tornare in Gran Bretagna per star vicino alla nonna Elisabetta” dopo la morte del principe Filippo. È la notizia che riporta Daily Mail. Lo avrebbe detto una “fonte vicina alla famiglia” al tabloid britannico. “Essendo Meghan incinta, bisognerà ascoltare il parere del medico per decidere se può viaggiare, ma penso che Harry andrà sicuramente”, ha aggiunto la fonte del Daily Mail ricordando che oggi Harry e Meghan vivono negli Stati Uniti, a Los Angeles dopo la rottura con la famiglia reale. Il principe Harry sarebbe già dovuto tornare a Londra il primo luglio per ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 aprile 2021) Il principeassolutamente ilperin Gran Bretagna per staralla nonna” dopo la morte del principe Filippo. È la notizia che riporta Daily Mail. Lo avrebbe detto una “fonte vicina alla famiglia” al tabloid britannico. “Essendoincinta, bisognerà ascoltare ildelper decidere se può, ma penso cheandrà sicuramente”, ha aggiunto la fonte del Daily Mail ricordando che oggivivono negli Stati Uniti, a Los Angeles dopo la rottura con la famiglia reale. Il principesarebbe già dovutoil primo luglio per ...

