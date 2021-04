Giaccherini: “Conte non è un difensivista. L’Inter come la Juve a volte ragiona da provinciale” (Di venerdì 9 aprile 2021) Emanuele Giaccherini conosce il tecnico dell'Inter Antonio Conte meglio di chiunque altro calciatore. Alla Gazzetta dello Sport, l'ex nazionale azzurro ha risposto alla domanda se è meglio la bellezza o il risultato alla luce della prestazione dei nerazzurri contro il Sassuolo. Una vittoria sì ma dopo tanto tempo in difesa a protezione della porta di Handanovic: «La bellezza è sempre figlia del risultato. Nessuno tra un mese si ricorderà del difensivismo, o presunto tale, di Inter-Sassuolo, ma tutti parleranno solo dell’ennesimo scudetto di Conte. L’Inter ha ragionato da provinciale, come spesso ha fatto la Juve negli ultimi 9 anni. Per superarle, anche le piccole vanno affrontate con umiltà, ma è ingiusto guardare solo a mercoledì: quest’anno ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 9 aprile 2021) Emanueleconosce il tecnico dell'Inter Antoniomeglio di chiunque altro calciatore. Alla Gazzetta dello Sport, l'ex nazionale azzurro ha risposto alla domanda se è meglio la bellezza o il risultato alla luce della prestazione dei nerazzurri contro il Sassuolo. Una vittoria sì ma dopo tanto tempo in difesa a protezione della porta di Handanovic: «La bellezza è sempre figlia del risultato. Nessuno tra un mese si ricorderà del difensivismo, o presunto tale, di Inter-Sassuolo, ma tutti parleranno solo dell’ennesimo scudetto dihato daspesso ha fatto lanegli ultimi 9 anni. Per superarle, anche le piccole vanno affrontate con umiltà, ma è ingiusto guardare solo a mercoledì: quest’anno ...

