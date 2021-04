Game of Games non decolla: polemiche per Simona Ventura (Di venerdì 9 aprile 2021) Game of Games non decolla e Simona Ventura finisce al centro delle polemiche. La conduttrice è tornata in onda con un nuovo programma che però, purtroppo, non ha affascinato il pubblico. Il Game show in onda su Rai Due non è riuscito nell’intento di conquistare i telespettatori e nella seconda puntata ha raggiunto uno share del 3.7% pari a 915.000 spettatori. Numeri piuttosto bassi che sono stati commentati con un tweet polemico da Riccardo Laganà, membro del Cda Rai. “A me addolora vedere ascolti in prima serata crollare, segno che il pubblico cerca altro – ha scritto pubblicando il logo di Game of Games -. Pare finita l’era dell’intrattenimento standardizzato, delle idee calate dall’alto, peggio se in appalto totale. Occorre ... Leggi su dilei (Di venerdì 9 aprile 2021)ofs nonfinisce al centro delle. La conduttrice è tornata in onda con un nuovo programma che però, purtroppo, non ha affascinato il pubblico. Ilshow in onda su Rai Due non è riuscito nell’intento di conquistare i telespettatori e nella seconda puntata ha raggiunto uno share del 3.7% pari a 915.000 spettatori. Numeri piuttosto bassi che sono stati commentati con un tweet polemico da Riccardo Laganà, membro del Cda Rai. “A me addolora vedere ascolti in prima serata crollare, segno che il pubblico cerca altro – ha scritto pubblicando il logo diofs -. Pare finita l’era dell’intrattenimento standardizzato, delle idee calate dall’alto, peggio se in appalto totale. Occorre ...

