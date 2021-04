E’ morto il principe Filippo di Edinburgo | aveva 99 anni

Leggi su italiasera

(Di venerdì 9 aprile 2021) Ilall'età di 99al castello di Windsor, dov'era nata sua madre Alice di Battenberg. Si era ritirato dalla scena pubblica nel 2017, passerà alla storia per essere stato ilconsorte più longevo della monarchia britca: anche grazie a lui la Regina Elisabetta ha potuto resistere al trono per così tanto tempo. A dare l'annuncio è stato Buckingham Palace: "È con profonda tristezza che Sua Maestà la Regina annuncia la morte del suo amato marito, Sua Altezza Reale il, Duca di Edimburgo, spirato pacificamente stamattina nel Castello di Windsor. Ulteriori annunci saranno dati a tempo debito. La Famiglia Reale si unisce alle persone che nel mondo sono in lutto per la perdita".