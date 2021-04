De Zerbi e il suo Sassuolo: “La mia idea di calcio non cambia. In testa ho ancora le parole di Squinzi…” (Di venerdì 9 aprile 2021) Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, smaltita l'amarezza dopo la sconfitta contro l'Inter nel recupero del match di camponato, è tornato a parlare di sè e del suo calcio offensivo e moderno. Contro i nerazzurri è arrivata la 250esima panchina in carriera, nonché la numero 100 con gli emiliani. Di questo e tanto altro, il tecnico ha parlato a "Nero&Verde".De Zerbi: stile di gioco e le parole di Squinzicaption id="attachment 1107393" align="alignnone" width="1024" De Zerbi, getty images/caption"Non riesco mai a godermi le cose sino in fondo. Penso sempre al futuro", ha detto De Zerbi relativamente al grande traguardo delle 250 panchina in carriera. "Anche al Sassuolo, dove ho raccolto l'eredità di Eusebio Di Francesco, mi sono messo alla prova ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 9 aprile 2021) Roberto De, allenatore del, smaltita l'amarezza dopo la sconfitta contro l'Inter nel recupero del match di camponato, è tornato a parlare di sè e del suooffensivo e moderno. Contro i nerazzurri è arrivata la 250esima panchina in carriera, nonché la numero 100 con gli emiliani. Di questo e tanto altro, il tecnico ha parlato a "Nero&Verde".De: stile di gioco e ledi Squinzicaption id="attachment 1107393" align="alignnone" width="1024" De, getty images/caption"Non riesco mai a godermi le cose sino in fondo. Penso sempre al futuro", ha detto Derelativamente al grande traguardo delle 250 panchina in carriera. "Anche al, dove ho raccolto l'eredità di Eusebio Di Francesco, mi sono messo alla prova ...

ItaSportPress : De Zerbi e il suo Sassuolo: 'La mia idea di calcio non cambia. In testa ho ancora le parole di Squinzi...' -… - macheesottona : non ho veramente letto che zerbi ha criticato aka per il suo inglese dopo sangiovanni che la scorsa settimana ha am… - PotitoStefania : ALERT SPOILER - - - - _ _ - - - - _ _ Enula e Tommaso erano i miei preferiti. Tancredi e Leonardo li avrei voluti v… - JandoliGiuseppe : @Anto__rus Anche a me non dispiace, lo considero un allenatore valido, non sopporto però la cantilena sul suo calci… - amici_spoiler : inzia la squadra zerbi celentano e sfidano pettinelli peparini 1 sfida sangio Vs aka punto a sangio e stash ama il… -