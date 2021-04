Covid: nuovo record in Cile, oltre 9 mila casi in 24 ore (Di venerdì 9 aprile 2021) Non si ferma l'ondata di contagi di coronavirus in Cile, dove oggi è stato registrato un nuovo record di casi giornalieri, con 9.171 positivi rilevati nelle ultime 24 ore. Lo ha riferito il ministero ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 aprile 2021) Non si ferma l'ondata di contagi di coronavirus in, dove oggi è stato registrato undigiornalieri, con 9.171 positivi rilevati nelle ultime 24 ore. Lo ha riferito il ministero ...

Advertising

Agenzia_Italia : Nuovo aumento dei casi e del numero di morti per il Covid in Italia - carlaruocco1 : Il discorso di @GiuseppeConteIT ci proietta verso un nuovo @Mov5Stelle. Con il Governo #Conte2 il Paese ha ottenuto… - DalilaNesci : La mia solidarietà al poliziotto rimasto ferito. Non è possibile tollerare alcuna violenza. Vanno aiutati i commerc… - GlobChangeBio : RT @medgold_h2020: (IT) Incontriamo il nostro Comitato di Esperti Esterni – Angelo Riccaboni “Quello che abbiamo imparato da COVID-19 è che… - viralvideovlogs : RT @CosenzaChannel: ??Sono 211 i nuovi contagi da #Covid19 oggi in provincia di #Cosenza per un totale di 16.132 casi dall’inizio dell’epide… -