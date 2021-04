Covid India, record di contagi: quasi 132mila in 24 ore (Di venerdì 9 aprile 2021) (Adnkronos) – In India si è registrato un nuovo record di contagi da Covid per il terzo giorno consecutivo. Lo riferiscono le autorità sanitarie di Nuova Delhi, parlando di 131.968 nuovi casi nelle ultime 24 ore e aggiornando a 13.060.542 il totale dei contagiati nel Paese.E’ salito invece a 167.642 il totale delle persone che sono morte per complicanze legate all’infezione, 780 nell’ultima giornata. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 9 aprile 2021) (Adnkronos) – Insi è registrato un nuovodidaper il terzo giorno consecutivo. Lo riferiscono le autorità sanitarie di Nuova Delhi, parlando di 131.968 nuovi casi nelle ultime 24 ore e aggiornando a 13.060.542 il totale deiati nel Paese.E’ salito invece a 167.642 il totale delle persone che sono morte per complicanze legate all’infezione, 780 nell’ultima giornata. L'articolo CalcioWeb.

