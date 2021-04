Covid | ecco le cinque regioni con le carte in regola per tornare gialle

(Di venerdì 9 aprile 2021) Trentino, Umbria, Lazio, Abruzzo, e Molise hanno un Rt sotto 1 e una classificazione complessiva di rischio non alta. E hanno già da due settimane parametri da zona gialla. Ma senza un intervento ad hoc del governo non possono accedere alla fascia con minori restrizioni. E sulle decisioni del l’esecutivo peseranno anche i dati sulle vaccinazioni

Il Sole 24 ORE

Trentino, Umbria, Lazio, Abruzzo, e Molise hanno un Rt sotto 1 e una classificazione complessiva di rischio non alta. E hanno già da due settimane parametri da zona gialla. Ma senza un intervento ad h ...Scende il valore dell' Rt nazionale a 0,92, la scorsa settimana era a 0,98. In calo anche il valore dell'incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti che arriva a 185 dai 232 della ...