Advertising

SkyTG24 : Record di morti per Covid in Brasile, ma Bolsonaro è contrario al lockdown: fa ingrassare - fanpage : “Il Brasile è un reattore nucleare che ha innescato una reazione a catena ed è fuori controllo. È una Fukushima bio… - Gazzetta_it : Brasile, #LuizAdriano, che combini? Positivo al Covid, va al supermercato e investe un pedone - fisco24_info : Covid Brasile, è record di morti: Senato aprirà indagine su Bolsonaro: Sono stati 4.249 i decessi nelle ultime 24 o… - radio3mondo : Il presidente #AMLO quando fu eletto in Messico disse: 'i militari torneranno nelle caserme'. Oggi invece giocano u… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Brasile

La decisione è stata presa dalla Corte Suprema del, secondo Paese al mondo più colpito dal- 19 dopo gli Stati Uniti. 9 aprile 2021...con i vaccini per rendere le isolefree. E poi mini bond per finanziare le imprese del turismo".... Read More World Senato brasiliano aprirà indagine su Bolsonaro 9 Aprile 2021 Insi è ...L'attaccante del Milan e della nazionale svedese vestirà per la prima volta i panni di attore nel film «Asterix e Obelix: The Middle Empire», previsto per il prossimo anno.«Per la terza settimana consecutiva continua la lenta discesa dei nuovi casi, anche se il calo degli ultimi giorni è sovrastimato per il tracollo dell’attività di testing durante il periodo pasquale», ...