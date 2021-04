Covid: 2500 controlli in 24 ore agli arrivi in Sardegna (Di venerdì 9 aprile 2021) Proseguono quotidianamente i controlli da parte del Corpo forestale della Regione Sardegna per vigilare sul rispetto delle regole stabilite per l'emergenza sanitaria da Covid - 19. Nelle ultime 24 ore ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 aprile 2021) Proseguono quotidianamente ida parte del Corpo forestale della Regioneper vigilare sul rispetto delle regole stabilite per l'emergenza sanitaria da- 19. Nelle ultime 24 ore ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid 2500 Covid: 2500 controlli in 24 ore agli arrivi in Sardegna Proseguono quotidianamente i controlli da parte del Corpo forestale della Regione Sardegna per vigilare sul rispetto delle regole stabilite per l'emergenza sanitaria da Covid - 19. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 2.557 controlli negli scali aeroportuali e portuali: 1.213 nell'aeroporto di Cagliari e 239 in quello di Alghero; 893 nel porto di Olbia, 163 in ...

Covid 19 L'Aquila, picco di ricoveri in Terapia Intensiva a Pasqua: sos Marsica ...impegnata con enorme sforzo di risorse ed energie nella campagna di vaccinazione al Covid, categoria per categoria. " Proprio nella giornata di oggi (ieri per chi legge ndr ) abbiamo superato i 2500 ...

Covid 19 L’Aquila, picco di ricoveri in Terapia Intensiva a Pasqua: sos Marsica L'Aquila, a Pasqua e Pasquetta il picco di ricoveri Covid in Terapia Intensiva. "Ad oggi la Marsica è il punto più critico. Vietate le disattenzioni".

