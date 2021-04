Cosmi | “Lo Spezia non è superiore al Crotone Ha semplicemente affrontato la Serie A con ferocia”

(Di sabato 10 aprile 2021) Domani alle 15.0o aprirà la 30a giornata diA la gara tra. In casa calabrese ha presentato la partita il tecnico Serse, che ha paragonato la differenza in classifica tra i liguri e il, entrambe neopromosse. Queste le sue parole: “Ho avuto modo di vedere loin televisione, l’unico modo quest’anno di vedere il calcio, l’idea che mi sono fatto è che loha un’ottima organizzazione che si porta dietro dal campionato diB, a questo punto del campionato questa squadra ha un buon margine sulla terzultima, però io credo che ha esattamente riempito l’aspetto organizzativo in campo, con delle qualità che ad esempio noi non siamo riusciti a colmare. Lacon cui ha ...

Domani pomeriggio il Crotone di Serse Cosmi si gioca sul campo dello Spezia le sue ultime speranze di salvezza Il Crotone è rimasta l'unica squadra della serie A 2020/21 a non aver ancora mandato in rete un proprio subentrante, segnando ... Sfide che riguarderanno soprattutto la bassa classifica. Si comincia con Spezia-Crotone. Situazione molto complicata per i calabresi di Cosmi, che hanno perso le ultime tre partite pur giocando delle ...