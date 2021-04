CO2 | 7 abitudini da cambiare per ridurre le emissioni

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 9 aprile 2021) Da una doccia più veloce all’uso di bottigliette in vetro, basterebbe seguire piccoli accorgimenti per ridurre l’impatto dannoso sull’ambiente causato dalle azioni che svolgiamo quotidianamente. D’altra parte invece, ci sarebbero alcune piante in grado di sequestrare le emissioni di anidride carbonica in quantità davvero importanti: è il caso del bambù che, secondo uno studio recente, un solo ettaro compenserebbe le emissioni di anidride carbonica prodotte da circa 40 persone in un anno.