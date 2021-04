Clio Zammatteo pronta a ritornare sul piccolo schermo | incredibile sorpresa | la notizia superlativa

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Clio Zammatteo

iCrewPlay.com

Secondo le indiscrezioni,dovrebbe registrare nuove puntate del suo programma,Make Up, su Real Timeè pronta a tornare in tv. Parliamo della nota, conosciuta sul web comeMake Up: ...voglia di vivere", ma anche, in arteMake up, truccatrice e youtuber. Il docufilm, che ha il patrocinio di Comune e Provincia di Belluno, Museo di Seravella, Diocesi Belluno ...La simpaticissima ed apprezzatissima Clio Zammatteo è pronta a ritornare in tv, l’indiscrezione è clamorosa: la sorpresa in arrivo. Clio Zammatteo di nuovo in tv: l’indiscrezione clamorosa. Fonte Foto ...Clio è pronta a tornare in tv. Parliamo della nota Clio Zammatteo, conosciuta sul web come Clio Make Up: dal 18 aprile 2021 dovrebbero iniziare le riprese del nuovo programma in onda su Real Time.