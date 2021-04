Ciclismo | Nibali | “La passione mi dà voglia di faticare | non mi accontento”

Leggi su sportface

(Di venerdì 9 aprile 2021) “‘Scegli il lavoro che ami e non lavorerai mai, neanche per un giorno in tutta la tua vita’. Questo pensiero (attribuito a Confucio, ndr) spiega molto. La prima cosa importante è che ti piaccia quello che fai. Lache ho dentro mi porta ad avere ancoradi“. Questo il segreto di Vincenzo, che a quasi 37 anni conserva intatto il suo spirito in sella. “Se do il massimo, se faccio le cose per bene, sono contento comunque a prescindere da quello che si ottiene. Poi, è chiaro che il risultato sportivo conta molto. Sullo stesso piano però metto le emozioni che si riescono a trasmettere” ha raccontato il ciclista azzurro a La Gazzetta dello Sport. “Sono con qualche compagno al Teide, in altura” ha spiegato lo Squalo dello Stretto sulla preparazione in vista del Giro d’Italia, “resterò fino a ...