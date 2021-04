Chiara Ferragni entra nel Cda di Tod’s: “Sono grata a Della Valle” (Di venerdì 9 aprile 2021) Momento d’oro per Chiara Ferragni; il brand Chiara Ferragni continua a regalarle grandi soddisfazioni, così come la vita privata. Oggi, però, è arrivato anche un altro annuncio che colloca Ferragni tra gli astri più luminosi degli imprenditori nostrani: è entrata a far parte del Cda di Tod’s. Nella nota ufficiale diramata dal gruppo si legge: “Ritenendo sempre più importante occuparsi di impegno sociale, Della solidarietà verso il prossimo e Della sostenibilità nel rispetto dell’ambiente e del dialogo con le giovani generazioni Tod’s nomina Chiara Ferragni membro del consiglio di amministrazione. Siamo certi che la conoscenza di Chiara del mondo dei giovani, unita ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 9 aprile 2021) Momento d’oro per; il brandcontinua a regalarle grandi soddisfazioni, così come la vita privata. Oggi, però, è arrivato anche un altro annuncio che collocatra gli astri più luminosi degli imprenditori nostrani: èta a far parte del Cda di. Nella nota ufficiale diramata dal gruppo si legge: “Ritenendo sempre più importante occuparsi di impegno sociale,solidarietà verso il prossimo esostenibilità nel rispetto dell’ambiente e del dialogo con le giovani generazioninominamembro del consiglio di amministrazione. Siamo certi che la conoscenza didel mondo dei giovani, unita ...

