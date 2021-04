Calciomercato Juventus: Morata saluta a fine stagione? I dubbi (Di venerdì 9 aprile 2021) Alvaro Morata potrebbe salutare la Juve al termine della stagione. Il futuro dell’attaccante bianconero non è sicuro Ancora in bilico il futuro di Alvaro Morata, per il quale la Juve non ha ancora preso una decisione definitiva. Il giocatore è in prestito dall’Atletico Madrid e a fine stagione i bianconeri possono prendere due strade: rinnovare il prestito per un’altra stagione pagando 10 milioni o riscattarlo alla quota di 45 milioni. La seconda ipotesi è da escludere, ma neanche la prima sarebbe tanto probabile secondo La Gazzetta dello Sport. L’attaccante potrebbe dunque tornare a Madrid, ma non è escluso che la Juve provi ad abbassare il prezzo per il rinnovo del prestito. CONTINUA A LEGGERE SU JuventusNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Alvaropotrebbere la Juve al termine della. Il futuro dell’attaccante bianconero non è sicuro Ancora in bilico il futuro di Alvaro, per il quale la Juve non ha ancora preso una decisione definitiva. Il giocatore è in prestito dall’Atletico Madrid e ai bianconeri possono prendere due strade: rinnovare il prestito per un’altrapagando 10 milioni o riscattarlo alla quota di 45 milioni. La seconda ipotesi è da escludere, ma neanche la prima sarebbe tanto probabile secondo La Gazzetta dello Sport. L’attaccante potrebbe dunque tornare a Madrid, ma non è escluso che la Juve provi ad abbassare il prezzo per il rinnovo del prestito. CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News ...

