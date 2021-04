Calcio | Pioli ' mancano nove partite?Conta solo la prossima'

Advertising

Gazzetta_it : #Milan, fiducia a #Pioli: resterà anche senza #Champions - sportli26181512 : Pioli: 'Mai parlato di scudetto. Sto bene al Milan e voglio la Champions': Le parole dell'allenatore rossonero alla… - fantapiu3 : #Milan, #conferenzastampa #Pioli, le ultime sugli infortunati e sulla formazione. #fantacalcio #SerieA #campionato… - sportli26181512 : #Milan, #Pioli e la questione rinnovi: 'Giocatori sereni e concentrati': Le parole del tecnico rossonero in confere… - SkySport : Pioli: 'Mai parlato di scudetto. Sto bene al Milan e voglio la Champions' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Pioli

... è primo in Europa A proposito della lotta serrata in zona Champions, con quattro squadre attualmente in soli quattro punti per tre posti a disposizione,non ha dubbi: ' La mia squadra sa ...Conta la partita di domani, contro il Parma, e dovremo giocare sicuramente meglio dell'ultima sfida": lo dice il tecnico del Milan Stefanoalla vigilia della sfida contro il Parma. L'allenatore ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.«Conta esclusivamente la partita di domani. Non mi piace il concetto del 'mancano 9 partitè. Conta la partita di domani, contro il Parma, e dovremo giocare sicuramente meglio dell’ultima sfida": lo di ...