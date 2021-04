Cagliari | la polizia ferma un tir e scopre 20 chili di cocaina nascosta tra la merce – Video

(Di venerdì 9 aprile 2021) Stavano trasportando 20dipurissima, nascosti in un Tir, ma sono stati scoperti e arrestati dagli agenti delladi Stato a. Sequestrata droga per un valore di oltre sei milioni di euro. Il blitz, condotto dagli investigatori della Squadra mobile della Questura del capoluogo, è scattato ieri. I poliziotti hannoto e perquisito il mezzo pesante, recuperando il carico didestinato al mercato dell’Isola. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

