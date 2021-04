Brasile, Lula: 'Mi scuso con il compagno Giorgio Napolitano per il caso Battisti' (Di venerdì 9 aprile 2021) L'ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha chiesto scusa 'al compagno Giorgio Napolitano ' e al popolo italiano per non aver estradato l'ex terrorista dei Proletari armati per il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 9 aprile 2021) L'ex presidente brasiliano Luiz Inacioda Silva ha chiesto scusa 'al' e al popolo italiano per non aver estradato l'ex terrorista dei Proletari armati per il ...

Advertising

tg2rai : #Tg2Post #9aprile 'INTERVISTA A LULA' Ospiti - Luiz Inácio Lula da Silva - Leader del partito dei lavoratori ed ex… - TgLa7 : #Brasile Lula: Ho fatto un errore nel voler proteggere #CesareBattisti perché credevo che fosse innocente, chiedo s… - TgLa7 : #Brasile, #Lula: Se in salute e con ok progressisti mi ricandiderò alle elezioni presidenziali del 2022 - darienaluz : RT @tg2rai: #Tg2Post #9aprile 'INTERVISTA A LULA' Ospiti - Luiz Inácio Lula da Silva - Leader del partito dei lavoratori ed ex Presidente d… - Gilvaneidearau3 : RT @tg2rai: #Tg2Post #9aprile 'INTERVISTA A LULA' Ospiti - Luiz Inácio Lula da Silva - Leader del partito dei lavoratori ed ex Presidente d… -