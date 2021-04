Avanti un Altro, ha subito un imprevisto. Bonolis sottolinea: “L’ha sfasciato” – FOTO (Di sabato 10 aprile 2021) Avanti un Altro mette costantemente in evidenza gaffe e siparietti e anche oggi Paolo Bonolis ne ha dovuto sottolineare uno. Ecco cosa è successo al concorrente L’inconfondibile verve di Paolo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 10 aprile 2021)unmette costantemente in evidenza gaffe e siparietti e anche oggi Paolone ha dovutore uno. Ecco cosa è successo al concorrente L’inconfondibile verve di Paolo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Advertising

RobertoBurioni : Siamo quasi a 300mila al giorno, non male. Se riusciamo a fare un altro passo in avanti arrivando ai 500mila siamo… - AmorosoOF : @stesimonc non ho mai fatto scelte commerciali...io ho sempre messo avanti altro e oggi sono felice di come ho sempre visto questa vita!???? - antoniopalmieri : .@FederfarmaITA comunica che sarà possibile vaccinarsi in 11.000 farmacie. Ciascuna potrà somministrare tra i 15 e… - nooooIknow : Sisi bravissimo luca sui tacchi. Ma ora parliamo di che gambe e di che glutei ha. Sempre avuto un fisicone lui, anc… - JessePrize6 : RT @giuseppegullon8: Molto bravi, primi della serie avanti un'altro. -