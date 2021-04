Audi Q4 e-tron in anteprima mondiale live a Milano

trong>Audi

trong>Audi

trong>Audi

Leggi su cityroma

(Di sabato 10 aprile 2021) Il nuovo suv verrà svelato il 16 aprile in una vetrina d’eccezione all’interno della Biblioteca degli Alberitrong> e. Un binomio che nel tempo ha dato vita a importanti eventi e momenti di comunicazione esclusivi con installazioni visionarie, occasioni di condivisione e apertura al pubblico di location uniche. Contesto perfetto per raccontare un’importante novità del marchio dei quattro anelli per la sua primadal vivo:trong> Q4 e-. Compagna di viaggio ideale per la vita quotidiana, partner versatile per il tempo libero oppure prima auto di famiglia dalla straordinaria abitabilità,trong> Q4 e-è una vettura multitasking. Il suv compatto a ...